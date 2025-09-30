Фабио Каннаваро может возглавить сборную Узбекистана — Романо

Федерация футбола Узбекистана установила официальный контакт с обладателем «Золотого мяча» — 2006 Фабио Каннаваро с целью обсудить его возможное назначение на пост главного тренера национальной команды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, на текущий момент переговоры между сторонами продолжаются.

В течение тренерской карьеры 52-летний специалист возглавлял такие клубы, как «Эвергранд», «Аль-Наср», «Беневенто», «Удинезе» и другие. Последним клубом, где работал Каннаваро, было загребское «Динамо». Он покинул этот пост в апреле.

