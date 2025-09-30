«Рубин» — «Зенит»: Лусиано вывел петербуржцев вперёд на третьей минуте

В эти минуты идёт матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются казанский «Рубин» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра матча выступает Владислав Целовальников (Астрахань). На данный момент счёт 1:0 в пользу петербуржцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На третьей минуте Лусиано Гонду открыл счёт в этой игре и вывел петербуржцев вперёд.

Сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу группы A с максимально возможными 12 очками в четырёх матчах и уже обеспечили себе первое место по итогам группового этапа. Казанцы с четырьмя очками занимают в квартете третье место, уступая одно очко «Оренбургу» и опережая на одно очко «Ахмат».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов».