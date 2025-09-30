«Ман Сити» видит в игроке «Баварии» долгосрочную замену для Родри — Caught Offside

«Манчестер Сити» рассматривает опорного полузащитника «Баварии» Александара Павловича в качестве долгосрочной замены для 29-летнего Родри. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «горожане» изучают вариант с покупкой 21-летнего футболиста в грядущее зимнее трансферное окно. Подчёркивается, что английский клуб готов предложить € 45-50 млн за переход Павловича. При этом конкуренцию «Манчестер Сити» в борьбе за немецкого игрока могут составить «Ювентус» и «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Павлович принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

