Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

Краснодар — Динамо М: стартовые составы команд на матч Кубка России 2025-2026, 30 сентября

«Краснодар» — «Динамо» М: стартовые составы на матч Кубка России
Комментарии

Сегодня, 30 сентября, состоится матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» (Краснодар). В качестве главного арбитра матча выступит Антон Фролов (Москва). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа B. 5-й тур
30 сентября 2025, вторник. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
1-й тайм
0 : 0
Динамо М
Москва

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Корякин, Пальцев, Хмарин, Коста, Стежко, Батчи, Ленини, Козлов, Перрен, Сперцян, Мукаилов.

«Динамо» М: Расулов, Фернандес, Касерес, Скопинцев, Маричаль, Фомин, Бителло, Миранчук, Бабаев, Нгамалё, Тюкавин.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу группы B с девятью очками в четырёх матчах, бело-голубые набрали на таком же отрезке семь очков и занимают второе место. Также участниками этого квартета являются «Крылья Советов» (шесть очков) и «Сочи» (два очка).

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов».

