«Краснодар» — «Динамо» М: стартовые составы на матч Кубка России

Сегодня, 30 сентября, состоится матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» (Краснодар). В качестве главного арбитра матча выступит Антон Фролов (Москва). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Корякин, Пальцев, Хмарин, Коста, Стежко, Батчи, Ленини, Козлов, Перрен, Сперцян, Мукаилов.

«Динамо» М: Расулов, Фернандес, Касерес, Скопинцев, Маричаль, Фомин, Бителло, Миранчук, Бабаев, Нгамалё, Тюкавин.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу группы B с девятью очками в четырёх матчах, бело-голубые набрали на таком же отрезке семь очков и занимают второе место. Также участниками этого квартета являются «Крылья Советов» (шесть очков) и «Сочи» (два очка).

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов».