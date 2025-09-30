Александр Мостовой считает, что у «Реала» возникнут проблемы в матче с «Кайратом»

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором сыграют «Кайрат» и мадридский «Реал».

«Вокруг матча «Кайрат» — «Реал» сумасшедший ажиотаж. Мне даже из Казахстана звонили по поводу этой игры. Но такой ажиотаж — это нормально. Когда ещё «Кайрат» мог сыграть с «Реалом»? Благодаря новому формату, жеребьёвке и самой казахстанской команде, которая впервые вышла в Лигу чемпионов. Теперь всё зависит от футболистов. Возможны два варианта: «Кайрат» поборется или «Реал» всё решит в начале матча. «Реал» недавно получил удар под дых, а также достаточно долго летел. Ясно, что мадридцев этим не удивить, но всё равно это скажется. На месте Алонсо не повёз бы в Алма-Ату двух-трёх ключевых футболистов. Мне кажется, у «Реала» возникнут проблемы с «Кайратом», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.