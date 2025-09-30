Скидки
Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Главная Футбол Новости

Галатасарай — Ливерпуль: онлайн-трансляция матча 2-го тура Лиги чемпионов 2025/2026 начнётся в 22:00

«Галатасарай» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00
Комментарии

Сегодня, 30 сентября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Галатасарай» (Турция) и «Ливерпуль» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
В следующем туре мерсисайдцы встретятся с «Айнтрахтом». Матч состоится 22 октября. Турецкий клуб сыграет с «Будё-Глимт» (22 октября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Комментарии
