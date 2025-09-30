«Галатасарай» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00

Сегодня, 30 сентября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Галатасарай» (Турция) и «Ливерпуль» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В следующем туре мерсисайдцы встретятся с «Айнтрахтом». Матч состоится 22 октября. Турецкий клуб сыграет с «Будё-Глимт» (22 октября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Материалы по теме Видео Фанаты «Галатасарая» запустили сотни фейерверков у отеля «Ливерпуля» перед матчем в ЛЧ

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: