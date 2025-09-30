«Краснодар» — «Динамо» М: после первого тайма счёт 0:0

В эти минуты идёт перерыв матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Краснодар» и московское «Динамо». Игра проходит на стадионе «Ozon Арена» (Краснодар). В качестве главного арбитра матча выступает Антон Фролов (Москва). На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу группы B с девятью очками в четырёх матчах, бело-голубые набрали на таком же отрезке семь очков и занимают второе место. Также участниками этого квартета являются «Крылья Советов» (шесть очков) и «Сочи» (два очка).

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов».