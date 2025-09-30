Радимов высказался о победе «Спартака» в матче РПЛ с «Пари НН»

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов прокомментировал результат матча 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» разгромил «Пари Нижний Новгород» (3:0).

«Абсолютно дармовые три очка для «Спартака». Для любителей игры в прогнозах, на ставках, конечно. Просто команда Шпилевского дала столько пространства «Спартаку», который этим воспользовался. Он выше классом, игралось легко, атаковали. А Станкович, понимая, что будет такая игра, тоже молодец, поставил состав мега-супер атакующий. И красно-белые предстали очень хорошими, всё выглядело довольно-таки легко, добились очень уверенной победы. Ну и надо похвалить за этот матч Зобнина, который долго не играл и вышел на позицию опорного вместо дисквалифицированного Умярова. И сыграл просто одну из лучших ролей в этой победе. То есть выглядел очень здорово. Не знаю, сможет ли Умяров сейчас вернуть себе место в составе», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».