Главная Футбол Новости

Радимов высказался о победе «Спартака» в матче РПЛ с «Пари НН»

Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов прокомментировал результат матча 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» разгромил «Пари Нижний Новгород» (3:0).

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Угальде – 10'     2:0 Фернандеш – 36'     3:0 Фернандеш – 64'    

«Абсолютно дармовые три очка для «Спартака». Для любителей игры в прогнозах, на ставках, конечно. Просто команда Шпилевского дала столько пространства «Спартаку», который этим воспользовался. Он выше классом, игралось легко, атаковали. А Станкович, понимая, что будет такая игра, тоже молодец, поставил состав мега-супер атакующий. И красно-белые предстали очень хорошими, всё выглядело довольно-таки легко, добились очень уверенной победы. Ну и надо похвалить за этот матч Зобнина, который долго не играл и вышел на позицию опорного вместо дисквалифицированного Умярова. И сыграл просто одну из лучших ролей в этой победе. То есть выглядел очень здорово. Не знаю, сможет ли Умяров сейчас вернуть себе место в составе», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

