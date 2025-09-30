Скидки
Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
19:45 Мск
Матч-центр:
Семак: Кубок России — странный турнир, где регламент демотивирует некоторые команды

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему считает, что Фонбет Кубок России является странным турниром. Сегодня, 30 сентября, сине-бело-голубые встретятся с «Рубином» в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ этого соревнования.

Fonbet Кубок России . Группа A. 5-й тур
30 сентября 2025, вторник. 18:00 МСК
Рубин
Казань
1-й тайм
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 3'    

«Кубок — достаточно странный турнир, где регламент демотивирует некоторые команды, потому что даже несмотря на первое место в группе дальше идёт жеребьёвка, и преимущество команды, которая занимает первую позицию, нивелируется. Например, нет преимущества своего поля. Мы свои пожелания передавали, но правила остались не совсем спортивными», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу группы A с максимально возможными 12 очками в четырёх матчах и уже обеспечили себе первое место по итогам группового этапа. Казанцы с четырьмя очками занимают в квартете третье место, уступая одно очко «Оренбургу» и опережая на одно очко «Ахмат».

Новости. Футбол
