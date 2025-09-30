Дубль Кейна помог «Баварии» разгромить «Пафос» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершён матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались «Пафос» (Кипр) и «Бавария» (Германия). Победу со счётом 5:1 в этой игре одержали мюнхенцы. Встреча состоялась на стадионе «Альфамега» (Колосси, Кипр). В качестве главного арбитра матча выступил Манфредас Лукьянчукас (Литва).

Гарри Кейн вывел гостей вперёд на 15-й минуте, Рафаэл Геррейру удвоил преимущество команды на 20-й минуте, третий мяч гостей на 31-й минуте забил Николас Джексон. На 34-й минуте Кейн оформил дубль, Мислав Оршич на 45-й минуте отыграл один мяч. Майкл Олисе на 69-й минуте забил пятый мяч мюнхенцев.

После этой игры «Пафос» с одним очком располагается в нижней части сводной таблицы общего этапа Лиги чемпионов, «Бавария» с шестью очками находится в группе лидеров.

В следующем туре «Пафос» 21 октября сыграет в гостях с «Кайратом», «Бавария» 22 октября примет на своём поле «Брюгге».