Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Бенфика. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пафос — Бавария, результат матча 30 сентября 2025, счет 1:5, 2-й тур общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026

Дубль Кейна помог «Баварии» разгромить «Пафос» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Завершён матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались «Пафос» (Кипр) и «Бавария» (Германия). Победу со счётом 5:1 в этой игре одержали мюнхенцы. Встреча состоялась на стадионе «Альфамега» (Колосси, Кипр). В качестве главного арбитра матча выступил Манфредас Лукьянчукас (Литва).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Пафос
Пафос, Кипр
Окончен
1 : 5
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 15'     0:2 Геррейру – 20'     0:3 Джексон – 31'     0:4 Кейн – 34'     1:4 Оршич – 45'     1:5 Олисе – 68'    

Гарри Кейн вывел гостей вперёд на 15-й минуте, Рафаэл Геррейру удвоил преимущество команды на 20-й минуте, третий мяч гостей на 31-й минуте забил Николас Джексон. На 34-й минуте Кейн оформил дубль, Мислав Оршич на 45-й минуте отыграл один мяч. Майкл Олисе на 69-й минуте забил пятый мяч мюнхенцев.

После этой игры «Пафос» с одним очком располагается в нижней части сводной таблицы общего этапа Лиги чемпионов, «Бавария» с шестью очками находится в группе лидеров.

В следующем туре «Пафос» 21 октября сыграет в гостях с «Кайратом», «Бавария» 22 октября примет на своём поле «Брюгге».

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
Материалы по теме
«Ман Сити» видит в игроке «Баварии» долгосрочную замену для Родри — Caught Offside
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android