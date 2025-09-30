Президент «Байера» высказался о необходимости введения потолка зарплат в футболе из-за АПЛ

Президент леверкузенского «Байера» Фернандо Карро поделился мнением о необходимости введения потолка зарплат в европейском футболе из-за чрезмерных финансовых возможностей клубов английской Премьер-лиги.

«Английская Премьер-лига стремится стать флагманским продуктом в Европе, даже опережая Лигу чемпионов. Обычно я против правил, но думаю, что нам нужно бороться за это (введение потолка зарплат. — Прим. «Чемпионата»).

Мы пытались купить игрока этим летом, в итоге команда, недавно вышедшая в Премьер-лигу, смогла заплатить больше и предложить более высокую зарплату, чем мы, команда из четвёрки лучших в Германии. У Премьер-лиги гораздо больше денег и ресурсов, чем в любой другой стране. Это не на пользу. Абсолютно нет», – приводит слова Карро RMC Sport.

Напомним, клубы из английской Премьер-лиги потратили на трансферы минувшим летом в три раза больше денег, чем любой другой чемпионат в Европе. По данным Amazon, английские команды приобрели футболистов на € 3,58 млрд.