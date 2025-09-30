Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Байера» высказался о необходимости введения потолка зарплат в футболе из-за АПЛ

Президент «Байера» высказался о необходимости введения потолка зарплат в футболе из-за АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Президент леверкузенского «Байера» Фернандо Карро поделился мнением о необходимости введения потолка зарплат в европейском футболе из-за чрезмерных финансовых возможностей клубов английской Премьер-лиги.

«Английская Премьер-лига стремится стать флагманским продуктом в Европе, даже опережая Лигу чемпионов. Обычно я против правил, но думаю, что нам нужно бороться за это (введение потолка зарплат. — Прим. «Чемпионата»).

Мы пытались купить игрока этим летом, в итоге команда, недавно вышедшая в Премьер-лигу, смогла заплатить больше и предложить более высокую зарплату, чем мы, команда из четвёрки лучших в Германии. У Премьер-лиги гораздо больше денег и ресурсов, чем в любой другой стране. Это не на пользу. Абсолютно нет», – приводит слова Карро RMC Sport.

Напомним, клубы из английской Премьер-лиги потратили на трансферы минувшим летом в три раза больше денег, чем любой другой чемпионат в Европе. По данным Amazon, английские команды приобрели футболистов на € 3,58 млрд.

Материалы по теме
Исак — в «Ливерпуле», Доннаруммма перешёл в «Сити». Трансферный дедлайн — как это было
Live
Исак — в «Ливерпуле», Доннаруммма перешёл в «Сити». Трансферный дедлайн — как это было
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android