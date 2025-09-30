Скидки
Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Сёмин считает, что Сафонову ни в коем случае не стоит думать об уходе из «ПСЖ»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин объяснил, почему считает, что вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову не стоит покидать французский гранд.

«Матвею ни в коем случае не стоит думать о смене клуба. Он играет в одном из лучших клубов мира и уже входит в основной состав. Другое дело, что пока мало игровой практики, нужно конкурировать и доказывать своё право на место в воротах. Пусть продолжает работать на тренировках. Оснований для ухода не вижу. Надеемся, что тренер будет чаще доверять ему. Тем более сейчас первый номер — не Доннарумма, который сильнее Сафонова, а Шевалье, с которым у Матвея равные шансы», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Сафонов ни разу не сыграл в составе «ПСЖ». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн. В минувшем сезоне российский вратарь принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в семи из которых он отыграл «на ноль».

