«Зенит» переиграл «Рубин» в 5-м туре Пути РПЛ Кубка России

Окончен матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались казанский «Рубин» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали сине-бело-голубые. Встреча состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра матча выступил Владислав Целовальников (Астрахань).

На третьей минуте Лусиано Гонду забил единственный гол в этой встрече.

После этой встречи сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу группы A с максимально возможными 15 очками в пяти матчах, они уже обеспечили себе первое место по итогам группового этапа. Казанцы с четырьмя очками занимают в квартете третье место, уступая одно очко «Оренбургу» и опережая на одно очко «Ахмат».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов».