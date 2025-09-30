«Реал» отправился на стадион в Алма-Ате на матч с «Кайратом»

Мадридский «Реал» отправился на стадион «Центральный» в городе Алма-Ата на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Кайратом», который состоится сегодня, 30 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Марко Гуида из Италии.

В 1-м туре Лиги чемпионов «Реал» одолел «Марсель» со счётом 2:1, а «Кайрат» уступил «Спортингу» (1:4).

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — французский «ПСЖ». Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Реакция игроков «Кайрата» на выпадение «Реала» в Лиге чемпионов: