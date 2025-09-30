Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» отправился на стадион в Алма-Ате на матч с «Кайратом»

«Реал» отправился на стадион в Алма-Ате на матч с «Кайратом»
Комментарии

Мадридский «Реал» отправился на стадион «Центральный» в городе Алма-Ата на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Кайратом», который состоится сегодня, 30 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Марко Гуида из Италии.

Видео можно посмотреть здесь.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1-м туре Лиги чемпионов «Реал» одолел «Марсель» со счётом 2:1, а «Кайрат» уступил «Спортингу» (1:4).

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — французский «ПСЖ». Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Материалы по теме
Давка перед стадионом в Алма-Ате! До матча «Кайрата» и «Реала» — считаные минуты! LIVE
Live
Давка перед стадионом в Алма-Ате! До матча «Кайрата» и «Реала» — считаные минуты! LIVE

Реакция игроков «Кайрата» на выпадение «Реала» в Лиге чемпионов:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android