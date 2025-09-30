ЦСКА обязан выплатить Федотову € 630 тыс. по решению суда CAS

Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что московский ЦСКА должен выплатить бывшему главному тренеру красно-синих Владимиру Федотову € 630 тыс. за досрочное расторжение контракта. Об этом информирует официальный сайт CAS.

Напомним, в августе 2024-го стало известно, что Федотов подал иск к ЦСКА в Палату по разрешению споров РФС на 200 млн рублей. Однако она отказала Федотову в выплате компенсации со стороны армейцев за досрочный разрыв соглашения, после чего специалист обратился в CAS.

Федотов возглавлял красно-синих с 2022 по 2024 год. Под его руководством армейцы выиграли Фонбет Кубок России.

