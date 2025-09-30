Комментатор «Окко» Абба поделился ожиданиями от матча «Кайрат» — «Реал» Мадрид

Комментатор «Окко» Лионель Абба поделился ожиданиями от матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором сыграют «Кайрат» и мадридский «Реал».

«Первый домашний матч в Лиге чемпионов для «Кайрата» и сразу — мадридский «Реал». Это главное событие в истории казахстанского клуба. Если смотреть на стоимость составов, у «Кайрата» не так много шансов, там космическая разница. Мадридский «Реал» до мадридского дерби выиграл все свои встречи, но болельщики «Кайрата» не очень обрадовались, когда узнали, что «Атлетико» забил пять мячей в ворота команды Хаби Алонсо. Естественно, после этого поражения приезжает очень злой «Реал» с основным составом.

Считаю, что все основные футболисты должны сыграть, хотя испанская пресса пишет, что Килиан Мбаппе может получить отдых на эту встречу. Тем не менее мадридский «Реал» заряжен, чтобы забивать много, тем более прошлогодний опыт Лиги чемпионов показывает, что нужно набирать очки и много забивать. У «Реала» очень сложный календарь в этом сезоне, поэтому нельзя оставлять никаких шансов, что будешь вне топ-8.

Если говорить про «Кайрат», команда уступила лиссабонскому «Спортингу» 1:4 в 1-м туре. Рафаэль Уразбахтин на предматчевой пресс-конференции говорил, что нужно сыграть более стабильно, чем в Португалии. Сейчас было время, чтобы отдохнуть и подготовиться, ведь «Кайрат» 26 сентября перенёс матч с соперником в чемпионате Казахстана. Это значит, что было дополнительное время, чтобы ещё лучше подготовиться к «Реалу». «Кайрат» отдохнувший, а «Реал» с очень большим количеством проделанных километров. У «Кайрата» будет шанс только в том, что у «Реала» не будет возможности акклиматизироваться. Думаю, «Реал» выиграет с не очень большой разницей, максимум в три мяча. Предполагаю, что «Кайрат» при такой атмосфере и обстановке может забить свой первый домашний гол в истории Лиги чемпионов», — сказал Абба в беседе с корреспондентом «Чемпионата».