Главная Футбол Новости

Челси — Бенфика: прямая онлайн-трансляция матча 2-го тура Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск 30 сентября 2025 года

«Челси» — «Бенфика»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск
Комментарии

Сегодня, 30 сентября 2025 года, в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сыграют лондонский «Челси» и лиссабонская «Бенфика». Встреча состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В качестве главного арбитра матча выступит Даниэль Зиберт (Берлин, Германия). В прямом эфире игру покажет стриминговая платформа «Okko Спорт». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
В 1-м туре «Челси» уступил «Баварии» (1:3), «Бенфика» проиграла «Карабаху» (2:3).

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — французский «ПСЖ». Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

