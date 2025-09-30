Скидки
Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
19:45 Мск
Футбол Новости

Кайрат — Реал Мадрид: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов 2025/2026, 30 сентября

«Кайрат» — «Реал» Мадрид: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
Сегодня, 30 сентября 2025 года, в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сыграют казахстанский «Кайрат» и испанский «Реал». Встреча состоится на стадионе «Центральный» в городе Алма-Ата (Казахстан). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск. В прямом эфире игру покажет стриминговая платформа «Okko Спорт». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Стартовые составы команд.

«Кайрат»: Калмурза, Мата, Сорокин, Мартынович, Тапалов, Громыко, Арад, Касабулат, Мринский, Сатпаев, Жоржиньо.

«Реал» Мадрид: Куртуа, Асенсио, Алаба, Хёйсен, Гарсия, Себальос, Тчуамени, Гюлер, Мастантуоно, Мбаппе, Винисиус.

В первом туре Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Марсель» со счётом 2:1, а «Кайрат» проиграл «Спортингу» (1:4).

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — французский «Пари Сен-Жермен». Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Реакция игроков «Кайрата» на выпадение «Реала» в Лиге чемпионов:

