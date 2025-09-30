Скидки
Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Дмитрий Булыкин: ЦСКА готов бороться за чемпионство в РПЛ

Дмитрий Булыкин: ЦСКА готов бороться за чемпионство в РПЛ
Комментарии

Бывший футболист «Локомотива», «Динамо» и ряда других команд Дмитрий Булыкин оценил нынешний уровень игры ЦСКА, который на данный момент с 21 очком возглавляет турнирную таблицу Мир Российской Премьер-Лиги.

«Лидерство в РПЛ будет немного давить на ЦСКА. Но ЦСКА — опытный боец, поэтому футболисты команды не станут обращать на это внимание. Армейцы готовы бороться за чемпионство в РПЛ. Молодёжь только в начале молодёжь, но потом она играет и набирается опыта, становясь хорошими игроками с горящими глазами, мотивацией и желанием», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

