Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

«150 478-й в очереди за билетами». Посол Казахстана в Испании — о матче «Кайрат» — «Реал»

«150 478-й в очереди за билетами». Посол Казахстана в Испании — о матче «Кайрат» — «Реал»
Посол Казахстана в Испании Данат Мусаев рассказал об ажиотаже перед матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором сыграют казахстанский «Кайрат» и мадридский «Реал». Встреча состоится на стадионе «Центральный» в городе Алма-Ата (Казахстан). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
«Весь Казахстан с нетерпением ждёт матча с «Реалом». Все в предвкушении, эффект колоссальный. Мне прислали скриншот: «Он 150 478-й в очереди за билетами». А стадион вмещает чуть больше 23 000 человек (смеётся)! Это породило множество мемов и шуток. Спрос был бешеным, люди сравнивают это с концертами Дженнифер Лопес и Back Street Boys, которые недавно прошли в Алма-Ате. Люди ждут мировых звёзд «Реала», – приводит слова Мусаева издание AS.

