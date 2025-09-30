«150 478-й в очереди за билетами». Посол Казахстана в Испании — о матче «Кайрат» — «Реал»

Посол Казахстана в Испании Данат Мусаев рассказал об ажиотаже перед матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором сыграют казахстанский «Кайрат» и мадридский «Реал». Встреча состоится на стадионе «Центральный» в городе Алма-Ата (Казахстан). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск.

«Весь Казахстан с нетерпением ждёт матча с «Реалом». Все в предвкушении, эффект колоссальный. Мне прислали скриншот: «Он 150 478-й в очереди за билетами». А стадион вмещает чуть больше 23 000 человек (смеётся)! Это породило множество мемов и шуток. Спрос был бешеным, люди сравнивают это с концертами Дженнифер Лопес и Back Street Boys, которые недавно прошли в Алма-Ате. Люди ждут мировых звёзд «Реала», – приводит слова Мусаева издание AS.