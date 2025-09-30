Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» — «Бенфика»: автогол Риоса вывел лондонцев вперёд на 18-й минуте

«Челси» — «Бенфика»: автогол Риоса вывел лондонцев вперёд на 18-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются лондонский «Челси» и лиссабонская «Бенфика». Игра прохоодит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступает Даниэль Зиберт (Берлин, Германия). На данный момент счёт 1:0 в пользу лондонцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
1-й тайм
1 : 0
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Риос – 18'    

На 18-й минуте Ричард Риос отметился автоголом и вывел лондонцев вперёд.

В 1-м туре «Челси» уступил «Баварии» (1:3), «Бенфика» проиграла «Карабаху» (2:3).

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — французский «Пари Сен-Жермен». Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
Материалы по теме
«Я был близок к смерти. Это правда». Главные хайлайты Моуринью в «Челси»
«Я был близок к смерти. Это правда». Главные хайлайты Моуринью в «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android