«Челси» — «Бенфика»: автогол Риоса вывел лондонцев вперёд на 18-й минуте

В эти минуты идёт матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются лондонский «Челси» и лиссабонская «Бенфика». Игра прохоодит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступает Даниэль Зиберт (Берлин, Германия). На данный момент счёт 1:0 в пользу лондонцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 18-й минуте Ричард Риос отметился автоголом и вывел лондонцев вперёд.

В 1-м туре «Челси» уступил «Баварии» (1:3), «Бенфика» проиграла «Карабаху» (2:3).

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — французский «Пари Сен-Жермен». Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.