Александр Мостовой: «Балтику» никто ругать не будет — команда и так прыгнула выше головы

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой считает, что никто не будет ругать «Балтику», если она не сможет держаться рядом с тройкой сильнейших команд Мир РПЛ. После 10 туров чемпионата России калининградская команда набрала 17 очков и занимает шестое место.

«Что касается первого поражения «Балтики», давайте вспомним мои слова, которые произнёс пять туров назад. Всё встаёт на свои места. «Балтика» будет на своём месте. Какое место? Я не Кашпировский, не знаю. Калининградцы — молодцы, что большую часть этого сезона держались в тройке, но сейчас выпали. Если они смогут держаться рядом с тройкой, их будут хвалить. Но если нет, никто ругать «Балтику» не станет.

Сам Талалаев всё время говорит: «Что вы хотите? У нас нет ни того, ни другого». То есть всё время оправдания, но их никто не будет ругать — они и так прыгнули выше головы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

