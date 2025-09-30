Посол Казахстана в Испании назвал игроков «Кайрата», на которых стоит обратить внимание

Посол Казахстана в Испании в Данат Мусаев перед матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором сыграют «Кайрат» и мадридский «Реал», рассказал об игроках казахстанской команды, на которых стоит обратить внимание европейским клубам.

«Когда он подрастёт (Дастан Сатпаев. — Прим. «Чемпионата»), перейдёт в «Челси» (в 2026 году). Это отличный пример для молодых игроков. Хотя, будучи экспертом (смеётся), посоветовал бы им присматриваться к нашим вратарям. Они фантастические. Именно благодаря им мы и вышли в Лигу чемпионов! Ведь мы попали туда по пенальти. Вспомните игру со «Спортингом», где они не смогли забить 11-метровый», – приводит слова Мусаева издание AS.

В 1-м туре общего этапа ЛЧ «Кайрат» уступил «Спортингу» (1:4) в Португалии, а третий вратарь команды Шерхан Калмурза отразил пенальти на 21-й минуте. Два основных голкипера чемпионов Казахстана Александр Заруцкий и Темирлан Анарбеков продолжают восстанавливаться после травм.