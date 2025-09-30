«Челси» — «Бенфика»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 30 сентября 2025 года, в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сыграют лондонский «Челси» и лиссабонская «Бенфика». Встреча состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В качестве главного арбитра матча выступит Даниэль Зиберт (Берлин, Германия). В прямом эфире игру покажет стриминговая платформа «Okko Спорт». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Челси»: Санчес, Гюсто, Чалоба, Бадьяшиль, Кукурелья, Кайседо, Нету, Фернандес, Гарначо, Буонанотте, Джордж.

«Бенфика»: Трубин, Дедич, Силва, Отаменди, Даль, Риос, Судаков, Лукебакио, Барренечеа, Эурснес, Павлидис.

В 1-м туре «Челси» уступил «Баварии» (1:3), «Бенфика» проиграла «Карабаху» (2:3).

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — французский «ПСЖ». Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.