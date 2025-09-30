Скидки
В ЦСКА отреагировали на разрешение судебного спора с Владимиром Федотовым

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которому московский клуб должен выплатить бывшему главному тренеру команды Владимиру Федотову € 630 тыс. за досрочное расторжение контракта.

«Сегодня клуб получил долгожданное решение CAS по судебному процессу с Владимиром Валентиновичем Федотовым. И мы рады, что этим решением закрываем, так уж вышло, длительную историю споров. Напомним, сторона истца запрашивала более € 2 млн. При этом само решение CAS — присудить Владимиру Валентиновичу сумму, примерно равную трём месячным окладам, — мы воспринимаем положительно, ведь ещё на этапе досудебного общения таковым и было наше предложение.

Можем только сожалеть, что было потрачено немало времени, а спор и наши отношения стали достоянием общественности. Мы рады завершению судебного процесса, вызывавшего справедливые и постоянные вопросы журналистов, комментарии болельщиков. Хотелось бы оставить в памяти совместные успехи клуба и Владимира Валентиновича, а не то, что было после», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Федотов возглавлял красно-синих с 2022 по 2024 год. Под его руководством армейцы выиграли Фонбет Кубок России.

ЦСКА обязан выплатить Федотову € 630 тыс. по решению суда CAS

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

