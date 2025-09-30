Атмосфера у стадиона в Алма-Ате перед матчем «Кайрата» с «Реалом»

Футбольные болельщики с флагами «Кайрата» и Казахстана начали скандировать «Кайрат!» перед матчем 2-го тура Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», который состоится сегодня, 30 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Марко Гуида из Италии.

Атмосфера у стадиона перед матчем «Кайрат» – «Реал»:

В 1-м туре Лиги чемпионов «Реал» одолел «Марсель» со счётом 2:1, а «Кайрат» уступил «Спортингу» (1:4).

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — французский «ПСЖ». Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.