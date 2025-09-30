Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ахмат – Оренбург: стартовые составы команд на матч 5-го тура Кубка России 2025/2026, 30 сентября

«Ахмат» — «Оренбург»: стартовые составы на матч Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 30 сентября, стартует 5-й тур группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня в Грозном на «Ахмат Арене» состоится матч между «Ахматом» и «Оренбургом». В качестве главного арбитра встречи выступит Михаил Черемных из Перми. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа A. 5-й тур
30 сентября 2025, вторник. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
1-й тайм
0 : 0
Оренбург
Оренбург

Стартовые составы команд.

«Ахмат»: Ульянов, Гандри, Уциев, Заремохазабиех, Турпал-Али Ибишев, Тодорович, Жемалетдинов, Садулаев, Силва, Конате, Мансилья.

«Оренбург»: Сысуев, Татаев, Хотулёв, Поройков, Косерик, Болотов, Минатулаев, Горелов, Рыбчинский, Жезус, Игнатьев.

«Оренбург» занимает второе место в турнирной таблице группы B с пятью очками в четырёх матчах, грозненцы набрали три очка и занимают последнюю, четвёртую строчку. Также участниками этого квартета являются «Зенит» (12 очков) и «Рубин» (четыре очка).

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов».

Календарь матчей Кубка России сезона-2025/2026
Турнирные таблицы Кубка России сезона-2025/2026
Материалы по теме
Магия Черчесова продолжается! «Ахмат» разгромил команду Дзюбы и догнал «Спартак». Видео
Магия Черчесова продолжается! «Ахмат» разгромил команду Дзюбы и догнал «Спартак». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android