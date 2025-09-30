Видео: давка на входе у стадиона «Кайрата» перед матчем с «Реалом»

Перед матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Кайратом» и мадридского «Реала» на входе у домашнего стадиона казахстанской команды «Центральный» образовалась давка. Ранее появлялась информация, что на эту игру проданы все билеты. Вместимость стадиона составляет 26 242.

Давка на входе у стадиона «Кайрата»:

В 1-м туре Лиги чемпионов «Реал» одолел «Марсель» со счётом 2:1, а «Кайрат» уступил «Спортингу» (1:4). После стартового тура соревнования «Королевский клуб» занимает 13-е место, а «Кайрат» — 33-е место.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.