Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Иван Таранов: ЦСКА с таким составом способен бороться за чемпионство

Бывший защитник московского ЦСКА Иван Таранов поделился мнением о турнирных перспективах армейцев в нынешнем сезоне. Команда с 21 очком возглавляет турнирную таблицу Мир Российской Премьер-Лиги.

«Не думаю, что лидерство ЦСКА в РПЛ вызывает у футболистов команды мандраж или неуверенность. Армейцы не раз показывали, что и с восьмого места могут залезть в тройку. А в годы, когда я ещё был в ЦСКА, команда становилась чемпионом. На мой взгляд, у них очень короткая скамейка запасных — много молодых футболистов, которым нужно окрепнуть и набраться опыта.

Пока не поворачивается язык сказать, что молодёжь спокойно заменит игроков стартового состава. Но ЦСКА находится в гонке за золотые медали, однако всё зависит от того, как ровно команда пройдёт оставшийся отрезок и насколько благосклонна будет судьба в плане травм. Считаю, что красно-синие с таким составом способны бороться за чемпионство, но скамейка коротковата», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

