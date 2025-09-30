«Кайрат» — «Реал» Мадрид: начался матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов

В 19:45 мск начался матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются казахстанский «Кайрат» и испанский «Реал». Игра проходит на стадионе «Центральный» в городе Алма-Ата (Казахстан). В качестве главного арбитра встречи выступает Марко Гуида. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В 1-м туре Лиги чемпионов «Реал» одолел «Марсель» со счётом 2:1, а «Кайрат» уступил «Спортингу» (1:4). В следующем туре соревнования «Королевский клуб» встретится с «Ювентусом» (22 октября), а казахстанская команда сыграет с «Пафосом» (21 октября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Давка на входе у стадиона «Кайрата»: