Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Для меня Педри — Гарри Поттер». Тренер «ПСЖ» Энрике – о хавбеке «Барселоны»

Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о полузащитнике «Барселоны» Педри перед матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором его команда сыграет с действующим победителем Ла Лиги. Встреча состоится 1 октября, на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
«Думаю, Педри меня очень хорошо знает. Для меня Педри — Гарри Поттер. Надеюсь, завтра он не возьмёт с собой волшебную палочку. Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы его роль была как можно менее значимой, но он будет вовлечён, потому что «Барселона» — это не только Педри. Это Де Йонг, Кубарси, Ламин (Ямаль)… Этот матч — очень сильный стимул победить команду, которая очень хороша как с мячом, так и без него», – приводит слова Энрике Sport.es.

Комментарии
