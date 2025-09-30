Далер Кузяев впервые после перехода в «Рубин» играет с «Зенитом»
В эти минуты идёт матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются казанский «Рубин» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. На 60-й минуте встречи у казанцев вышел на поле Далер Кузяев, заменивший Богдана Йочича. Это первый матч Кузяева против сине-бело-голубых с момента возвращения в чемпионат России.
Fonbet Кубок России . Группа A. 5-й тур
30 сентября 2025, вторник. 18:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 3'
Ранее Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 по 2023 год, после этого он защищал цвета французского «Гавра», который покинул в качестве свободного агента летом 2025-го. В составе петербуржцев полузащитник пять раз подряд становился чемпионом России. Контракт 32-летнего футболиста с «Рубином» рассчитан до лета 2026 года.
