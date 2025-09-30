Скидки
Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
УЕФА отложил вопрос об отстранении Израиля из-за мирного плана Трампа — The Times

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отсрочил голосование по вопросу об отстранении команд из Израиля, чтобы «дать шанс» на реализацию мирного плана президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, руководящий орган европейского футбола планировал провести на нынешней неделе экстренное заседание исполнительного комитета, на котором, как ожидалось, большинство его членов поддержат отстранение израильских команд.

Подчёркивается, что ситуация изменилось после состоявшейся на этой неделе встречи Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Израиль является членом УЕФА с 1994 года.

