Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Таранов: не думаю, что у «Краснодара» спад, но команде будет сложнее в этом сезоне

Бывший защитник московского ЦСКА Иван Таранов высказался о перспективах «Краснодара» в нынешнем сезоне. На данный момент южане с 20 очками находятся на третьем месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

«Что касается «Краснодара», подтвердить чемпионство гораздо сложнее, чем завоевать его впервые. Клубы, которым не удалось выиграть золото в прошлом сезоне, будут прикладывать все усилия, чтобы обыграть «Краснодар». Кроме того, командам из середины и низа турнирной таблицы будет почётно обыграть «быков». Поэтому южанам в этом сезоне будет в два раза сложнее.

Не думаю, что у команды сейчас какой-то спад. Все знают и поняли, клуб очень зависим от Кордобы. Если он дисквалифицирован, показывает не самый яркий футбол или его «выключает» оборона соперника, что происходит очень редко, у «Краснодара» снижаются шансы на победу. Но если он в хорошей форме и тянет игру на себе, партнёры выглядят гораздо увереннее», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

