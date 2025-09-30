Скидки
Футбол Новости

Федотов отреагировал на то, что ЦСКА должен выплатить ему € 630 тыс. по решению CAS

Федотов отреагировал на то, что ЦСКА должен выплатить ему € 630 тыс. по решению CAS
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которому московский клуб должен выплатить специалисту € 630 тыс. за досрочное расторжение контракта.

«Полностью удовлетворен сегодняшним решением Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне о присуждении мне компенсации за одностороннее расторжение моего контракта с ПФК ЦСКА. Что касается сумм, их я комментировать не буду — для меня это никогда не было вопросом денег, а лишь вопросом уважения и доброго ко мне отношения.

То, как был расторгнут мой договор, и легло в основу данного спора. Соглашусь с Кириллом Брейдо — эту страницу уже давно пора перевернуть и жить дальше. Никаких негативных эмоций к моим бывшим коллегам, особенно клубу и его болельщикам, у меня нет. Воспринимаю эту ситуацию как недопонимание, которое не должно было заходить так далеко», — приводят слова Федотова его представители в суде SILA International Lawyers в телеграм-канале.

Федотов возглавлял красно-синих с 2022 по 2024 год. Под его руководством армейцы выиграли Фонбет Кубок России.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

