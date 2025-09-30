Скидки
Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Экс-игрок «Спартака» Промес останется под стражей после судебного слушания — Тиммерман

Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес продолжит находиться в тюремном заключении после состоявшегося судебного слушания. Об этом сообщает журналист Маайке Тиммерман на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, сторона защиты пыталась добиться временного освобождения нидерландского футболиста из-под стражи.

Нападающий был взят под стражу в июне 2025 года в Дубае. Вскоре он был экстрадирован в Нидерланды, куда, как сообщалось, был отправлен на чартерном частном самолёте. Суммарно Промес приговорён к лишению свободы на 7,5 лет. Если апелляция стороны игрока не будет удовлетворена, он сможет выйти по условно-досрочному освобождению не раньше 2030 года.

