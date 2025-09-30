Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Максим Низовцев: пять фолов у ЦСКА в матче с «Балтикой» — что-то аномальное

Максим Низовцев: пять фолов у ЦСКА в матче с «Балтикой» — что-то аномальное
Аудио-версия:
Комментарии

Лучший бомбардир «Балтики» в высшей лиге и бывший тренер команды Максим Низовцев высказался о матче 10‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА обыграл калининградскую команду со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Дивеев – 90+5'    
Удаления: нет / Андраде – 83'

«Поражение от ЦСКА значит, что футболисты «Балтики» будут работать с новыми силами и эмоциями, чтобы держаться на верху турнирной таблицы. Всё-таки они и так поставили рекорд, проиграв лишь в 10-м туре РПЛ после выхода из Первой лиги. Практически невозможно пройти весь сезон без поражений.

Что касается судейства в матче с ЦСКА, статистика фолов 25:5 в пользу «Балтики». При всём уважении к армейцам, но у них играют такие жёсткие футболисты, как Мойзес и Гаич. Пять фолов за такой матч — что-то аномальное. Не говорю, что именно они нарушали, но видел по трансляции несколько фолов на Саусе, которые не были зафиксированы.

Поэтому с этой статистикой могу поспорить — у ЦСКА было гораздо больше фолов. Если говорить про вторую жёлтую карточку Андраде, VAR не смотрит жёлтые — только красные. В моменте с голом армейцев была блокировка Кругового на Саусе. Посмотрите, как он обхватил соперника! Но в этом случае даже VAR не смотрели», — сказал Низовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Дивеев внёс ЦСКА на первое место! На последних секундах прибил «Балтику» впервые в сезоне!
Дивеев внёс ЦСКА на первое место! На последних секундах прибил «Балтику» впервые в сезоне!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android