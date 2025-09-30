Максим Низовцев: пять фолов у ЦСКА в матче с «Балтикой» — что-то аномальное

Лучший бомбардир «Балтики» в высшей лиге и бывший тренер команды Максим Низовцев высказался о матче 10‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА обыграл калининградскую команду со счётом 1:0.

«Поражение от ЦСКА значит, что футболисты «Балтики» будут работать с новыми силами и эмоциями, чтобы держаться на верху турнирной таблицы. Всё-таки они и так поставили рекорд, проиграв лишь в 10-м туре РПЛ после выхода из Первой лиги. Практически невозможно пройти весь сезон без поражений.

Что касается судейства в матче с ЦСКА, статистика фолов 25:5 в пользу «Балтики». При всём уважении к армейцам, но у них играют такие жёсткие футболисты, как Мойзес и Гаич. Пять фолов за такой матч — что-то аномальное. Не говорю, что именно они нарушали, но видел по трансляции несколько фолов на Саусе, которые не были зафиксированы.

Поэтому с этой статистикой могу поспорить — у ЦСКА было гораздо больше фолов. Если говорить про вторую жёлтую карточку Андраде, VAR не смотрит жёлтые — только красные. В моменте с голом армейцев была блокировка Кругового на Саусе. Посмотрите, как он обхватил соперника! Но в этом случае даже VAR не смотрели», — сказал Низовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.