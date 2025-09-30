Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Мбаппе забил 58-й гол в Лиге чемпионов, опередив Мюллера. Впереди — Рауль с 71 мячом

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе забил 58-й гол в Лиге чемпионов. Это произошло в игре 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Кайратом». Француз опередил бывшего полузащитника «Баварии» Томаса Мюллера (57) и расположился на чистом шестом месте в списке лучших бомбардиров указанного соревнования.

На текущий момент Мбаппе находится в списке лучших голеадоров Лиги чемпионов сразу после экс-нападающего «сливочных» Рауля, который забил 71 гол в 142 встречах. Отметим, Мбаппе поразил ворота соперников 58 раз в 89 играх.

Действующее трудовое соглашение француза с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

