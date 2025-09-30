«Ахмат» — «Оренбург»: Поройков открыл счёт на 71-й минуте

В эти минуты идёт матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются «Ахмат» и «Оренбург». Игра проходит в Грозном на «Ахмат Арене». В качестве главного арбитра встречи выступает Михаил Черемных из Перми. На данный момент счёт в матче 0:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в матче открыл защитник гостей Станислав Поройков на 71-й минуте.

«Оренбург» занимает второе место в турнирной таблице группы B с пятью очками в четырёх матчах, грозненцы набрали три очка и занимают последнюю, четвёртую строчку. Также участниками этого квартета являются «Зенит» (15 очков) и «Рубин» (четыре очка).

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов».