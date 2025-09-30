«Кайрат» — «Реал» Мадрид: статистика команд после первого тайма

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился первый тайм матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются «Кайрат» и мадридский «Реал». Игра проходит на стадионе «Центральный» в городе Алма-Ата (Казахстан). В качестве главного арбитра встречи выступает Марко Гуида. После первого тайма счёт в игре 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фото: Скриншот с сайта УЕФА

На 26-й минуте счёт в игре открыл нападающий хозяев Килиан Мбаппе, забив с пенальти.

В 1-м туре Лиги чемпионов «Реал» одолел «Марсель» со счётом 2:1, а «Кайрат» уступил «Спортингу» (1:4). В следующем туре соревнования «Королевский клуб» встретится с «Ювентусом» (22 октября), а казахстанская команда сыграет с «Пафосом» (21 октября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Атмосфера у стадиона перед матчем «Кайрат» – «Реал»: