Тренер «Краснодара» Мусаев: понимаем, как играет «Динамо», но мы должны быть внимательными

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий касательно предстоящего матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо».

— Состояние рабочее. В последних матчах набрали одно очко, неприятно, конечно, но так бывает. Что касается Кубка, то сегодня фактически игра за первое место. Не хотим разделять чемпионат и Кубок, постараемся показать максимально хорошую игру и результат.

— Исходя из последних матчей «Динамо», что‑то изменилось в их игре? В чём‑то они прибавили?

— Результаты стали лучше, видно, что команда начала лучше понимать требования. Но сегодня смешанный состав, в Кубке так часто бывает. Понимаем, как играет «Динамо», но мы должны быть внимательными, сегодня могут быть чуть другие ноты в игре московского клуба.

— Состав очень боевой. С чем это связано?

— Все, кто не играл в матче с «Ростовом», начинают с первых минут сегодня. Вообще хорошо, что есть Кубок России, мы можем раз в две недели дать проявить себя ребятам, которые играли меньше, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».