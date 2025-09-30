Скидки
Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Комментатор Владислав Батурин сделал прогноз на матч «Галатасарай» — «Ливерпуль»

Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Okko Владислав Батурин дал прогноз на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Галатасарай» (Турция) и «Ливерпуль» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В Стамбуле в рамках 2-го тура Лиги чемпионов встретятся чемпионы Турции и Англии, текущие лидеры своих национальных первенств — «Галатасарай» примет «Ливерпуль». Турецкий клуб первый матч в турнире провалил с треском, получив 1:5 на выезде от «Айнтрахта». Английский клуб начал с победы в статусном противостоянии с мадридским «Атлетико»: «красные» выиграли, привычно для себя, — в компенсированное время 3:2. Победили, но с большими приключениями.

В чемпионате Турции «львы» вне конкуренции. Они не знают потерь: семь игр, семь побед и плюс шесть очков отрыва от ближайшего преследователя. Мерсисайдцы также единолично возглавляют таблицу АПЛ, но их отрыв от «Арсенала» равен лишь двум очкам. Более того, «Ливерпуль» в последнем матче с «Кристал Пэлас» упустил ничью в компенсированное время, потерпев первое поражение в сезоне.

«Галатасарай» при сумасшедшей поддержки полных трибун будет из бутс выпрыгивать, чтобы реабилитироваться за крупное поражение в 1-м туре, а «Ливерпуль» станет вновь подтверждать статус фаворита матча и одного из фаворитов всего турнира. У команд прекрасная группа атаки, есть сильные созидатели и классные завершители. Гюндоган, Сане, Икарди, Осимхен, он выздоровел, крутая компания. Салах, Экитике, Исак, Виртц — мега компанища. И трудно представить, что при наличии таких мастерюг в составах, в Стамбуле не будет голов!

Мой прогноз: обе забьют», — сказал Батурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Новости. Футбол
Все новости RSS

