Игорь Колыванов: у «Балтики» есть лицо — мы сравниваем команду с топ-клубами РПЛ

Российский экс-футболист Игорь Колыванов поделился впечатлениями от нынешнего уровня игры «Балтики». Команда с 17 очками находится на шестом месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

«У «Балтики» есть лицо. С первого тура команда играет в высокий футбол, постоянно создаёт давление и хорошо готова физически. Не стал бы говорить, что они оступились. Мы сейчас сравниваем «Балтику» с ЦСКА, «Динамо», «Зенитом» и «Спартаком», хотя эта команда только вышла из Первой лиги. Талалаев выжимает из своих ребят максимум. Видно, все футболисты калининградцев голодны до побед и стараются выполнять все указания.

В РПЛ чуть расслабишься — и сразу пропустишь, тут совсем другое исполнительское мастерство, чем в Первой лиге. Команда очень сильна духом. Не сомневаюсь, что клуб движется в правильном направлении. Все хотят, чтобы «Балтика» постоянно прессинговала и атаковала, как топовые клубы, но им непросто играть в созидательный футбол», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.