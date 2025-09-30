Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Для меня он не на спаде». Бивол — о результатах «Зенита»

«Для меня он не на спаде». Бивол — о результатах «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира по боксу по версиям WBA Super, IBO, IBF, The Ring и WBO в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол в подкасте экс-футболистов «Зенита» Андрея Аршавина и Владислава Радимова высказался о спаде команды из Санкт-Петербурга.

— «Зенит» после шести чемпионств оступился, понятно, что большой успех не бывает без поражений.
— Хотел бы прокомментировать эту ситуацию, сегодня в машине обсуждали с моим пиар-агентом, что «Зенит» на спаде. Для меня он не на спаде. Шесть лет подряд держаться, а потом стать вторым… Это, возможно, даже какая-то закономерность. Есть определённые пики у команд и людей, ты не можешь 10 лет подряд держаться [на пике], рано или поздно уйдёшь пониже. Понимаю, если бы «Зенит» стал бы седьмым, можно было бы говорить. А так стал вторым, – сказал Бивол в подкасте на You-Tube-канале «Зенита».

После 10 туров сине-бело-голубые с 19 очками располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.

Материалы по теме
«Зенит» засушил «Рубин» в Казани! Адамов оформил победный ассист в стиле Модрича. Видео
«Зенит» засушил «Рубин» в Казани! Адамов оформил победный ассист в стиле Модрича. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android