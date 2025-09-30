«Для меня он не на спаде». Бивол — о результатах «Зенита»

Чемпион мира по боксу по версиям WBA Super, IBO, IBF, The Ring и WBO в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол в подкасте экс-футболистов «Зенита» Андрея Аршавина и Владислава Радимова высказался о спаде команды из Санкт-Петербурга.

— «Зенит» после шести чемпионств оступился, понятно, что большой успех не бывает без поражений.

— Хотел бы прокомментировать эту ситуацию, сегодня в машине обсуждали с моим пиар-агентом, что «Зенит» на спаде. Для меня он не на спаде. Шесть лет подряд держаться, а потом стать вторым… Это, возможно, даже какая-то закономерность. Есть определённые пики у команд и людей, ты не можешь 10 лет подряд держаться [на пике], рано или поздно уйдёшь пониже. Понимаю, если бы «Зенит» стал бы седьмым, можно было бы говорить. А так стал вторым, – сказал Бивол в подкасте на You-Tube-канале «Зенита».

После 10 туров сине-бело-голубые с 19 очками располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.