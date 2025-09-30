Скидки
«Кайрат» — «Реал» Мадрид: Мбаппе с передачи Куртуа оформил дубль на 52-й минуте

В эти минуты идёт матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются «Кайрат» и мадридский «Реал». Игра проходит на стадионе «Центральный» в городе Алма-Ата (Казахстан). В качестве главного арбитра встречи выступает Марко Гуида. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
2-й тайм
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 25'     0:2 Мбаппе – 52'    

На 52-й минуте с передачи вратаря «сливочных» Тибо Куртуа Мбаппе оформил дубль.

Ранее, на 26-й минуте, счёт в игре открыл нападающий хозяев Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти.

Гол Мбаппе смотрите здесь.

В 1-м туре Лиги чемпионов «Реал» одолел «Марсель» со счётом 2:1, а «Кайрат» уступил «Спортингу» (1:4). В следующем туре соревнования «Королевский клуб» встретится с «Ювентусом» (22 октября), а алма-атинская команда сыграет с «Пафосом» (21 октября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
