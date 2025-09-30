Мбаппе забил 14 голов в 11 матчах сезона за «Реал» и сборную Франции

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе набрал 15 очков по системе гол+пас в 11 матчах сезона-2025/2026. Сегодня, 30 сентября, француз сделал дубль в матче Лиги чемпионов с «Кайратом».

На клубном уровне в нынешнем сезоне Мбаппе провёл за «Реал» девять матчей, забил 12 голов и отдал результативную передачу. В составе сборной Франции в отборочном турнире чемпионата мира — 2026 Мбаппе забил два гола и сделал передачу в двух играх с Украиной и Исландией.

При этом Мбаппе отличился во всех сентябрьских матчах на клубном и национальном уровне. Его серия с голами составляет восемь игр.