Футболист сборной Украины стал одноклубником Кокорина в «Арисе»

Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко подписал контракт с кипрским «Арисом», сообщается на сайте футбольного клуба.

Соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до лета 2027 года.

Коваленко — воспитанник донецкого «Шахтёра». Всего в составе клуба футболист провёл 199 матчей, забил 32 гола и отдал 12 результативных передач, четыре раза выиграл чемпионат Украины и столько же раз — Кубок страны, а также дважды становился обладателем Суперкубка Украины. После «Шахтёра» Коваленко выступал в Италии за «Аталанту», «Специю» и «Эмполи», который покинул 1 июля. За сборную Украины Коваленко провёл 33 матча.

В «Арисе» Коваленко будет играть с российским нападающим Александром Кокориным.