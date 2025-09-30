Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболист сборной Украины стал одноклубником Кокорина в «Арисе»

Футболист сборной Украины стал одноклубником Кокорина в «Арисе»
Комментарии

Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко подписал контракт с кипрским «Арисом», сообщается на сайте футбольного клуба.

Соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до лета 2027 года.

Коваленко — воспитанник донецкого «Шахтёра». Всего в составе клуба футболист провёл 199 матчей, забил 32 гола и отдал 12 результативных передач, четыре раза выиграл чемпионат Украины и столько же раз — Кубок страны, а также дважды становился обладателем Суперкубка Украины. После «Шахтёра» Коваленко выступал в Италии за «Аталанту», «Специю» и «Эмполи», который покинул 1 июля. За сборную Украины Коваленко провёл 33 матча.

В «Арисе» Коваленко будет играть с российским нападающим Александром Кокориным.

Материалы по теме
Муту: в «Фиорентине» Кокорина приняли как родного, все думали, что это большой талант
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android