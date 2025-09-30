Семак — о матче с «Рубином»: мы хотели сегодня порадовать наших болельщиков

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с казанским «Рубином» (1:0).

«По атмосфере и накалу — настоящий кубковый матч. Много единоборств, борьбы, хорошее движение. У одной и второй команды — желание победить. Хотели сегодня порадовать и наших болельщиков, которых пришло много, чтобы нас поддержать. Спасибо им огромное! Думаю, что ребятам очень приятно играть в такой атмосфере, с такой поддержкой.

По игре не могу сказать, что всё получалось, но что касается командного духа, борьбы, движения, здесь всё было на достаточно хорошем уровне. Были ещё хорошие моменты, где могли ещё забить, была штанга. И немножко Саше Ерохину не повезло, и у Лусиано Гонду ещё пару моментов было и в первом, и во втором тайме. То есть могли ещё забить. «Рубин» также очень хотел победить. Много стандартных положений, навесов, борьбы. Хорошо для нас, что смогли сыграть на ноль и сегодня победить. Будем готовиться к следующему матчу», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».