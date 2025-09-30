Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак — о матче с «Рубином»: мы хотели сегодня порадовать наших болельщиков

Семак — о матче с «Рубином»: мы хотели сегодня порадовать наших болельщиков
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с казанским «Рубином» (1:0).

Fonbet Кубок России . Группа A. 5-й тур
30 сентября 2025, вторник. 18:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 3'    

«По атмосфере и накалу — настоящий кубковый матч. Много единоборств, борьбы, хорошее движение. У одной и второй команды — желание победить. Хотели сегодня порадовать и наших болельщиков, которых пришло много, чтобы нас поддержать. Спасибо им огромное! Думаю, что ребятам очень приятно играть в такой атмосфере, с такой поддержкой.

По игре не могу сказать, что всё получалось, но что касается командного духа, борьбы, движения, здесь всё было на достаточно хорошем уровне. Были ещё хорошие моменты, где могли ещё забить, была штанга. И немножко Саше Ерохину не повезло, и у Лусиано Гонду ещё пару моментов было и в первом, и во втором тайме. То есть могли ещё забить. «Рубин» также очень хотел победить. Много стандартных положений, навесов, борьбы. Хорошо для нас, что смогли сыграть на ноль и сегодня победить. Будем готовиться к следующему матчу», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Материалы по теме
«Зенит» засушил «Рубин» в Казани! Адамов оформил победный ассист в стиле Модрича. Видео
«Зенит» засушил «Рубин» в Казани! Адамов оформил победный ассист в стиле Модрича. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android