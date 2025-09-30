Фото: Мбаппе не забил «Кайрату», оставшись один на один с вратарём

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не забил гол «Кайрату», оставшись один на один с вратарём соперника Шерханом Калмурза. Команды встречаются в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

На 58-й минуте Мбаппе отыгрался в штрафной с Винисиусом, бразилец сделал пас на француза, который остался один, пробил в касание в противоход Калмурзе, но не попал в дальний угол.

Игра проходит на стадионе «Центральный» в городе Алма-Ата (Казахстан). В качестве главного арбитра встречи выступает Марко Гуида.

В 1-м туре Лиги чемпионов «Реал» одолел «Марсель» со счётом 2:1, а «Кайрат» уступил «Спортингу» (1:4). В следующем туре соревнования «Королевский клуб» встретится с «Ювентусом» (22 октября), а алма-атинская команда сыграет с «Пафосом» (21 октября).

Атмосфера у стадиона перед матчем «Кайрат» – «Реал»: