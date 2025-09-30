Скидки
Главная Футбол Новости

Семак оценил игру Латышонка в матче Кубка России с «Рубином»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий касательно игры голкипера Евгения Латышонка в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Рубином» (1:0).

Fonbet Кубок России . Группа A. 5-й тур
30 сентября 2025, вторник. 18:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 3'    

— Как оцениваете игру голкипера Латышонка? Всё-таки какие-то были ошибки при игре ногами.
— Ничего страшного. Была, наверное, пара моментов, где мяч срезался. Поле достаточно быстрое, ему неудобно мяч катили. Был только момент, когда он чуть-чуть задержался с выносом и попал в игрока соперника, а в остальном сыграл достаточно уверенно, молодец. Главное, что и команда, и он сыграли сегодня на ноль. Для обороны и вратаря это добавляет уверенности. Дай бог, чтобы и дальше Женя так играл и помогал команде, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Зенит» переиграл «Рубин» в 5-м туре Пути РПЛ Кубка России
