Семак оценил игру Латышонка в матче Кубка России с «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий касательно игры голкипера Евгения Латышонка в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Рубином» (1:0).

— Как оцениваете игру голкипера Латышонка? Всё-таки какие-то были ошибки при игре ногами.

— Ничего страшного. Была, наверное, пара моментов, где мяч срезался. Поле достаточно быстрое, ему неудобно мяч катили. Был только момент, когда он чуть-чуть задержался с выносом и попал в игрока соперника, а в остальном сыграл достаточно уверенно, молодец. Главное, что и команда, и он сыграли сегодня на ноль. Для обороны и вратаря это добавляет уверенности. Дай бог, чтобы и дальше Женя так играл и помогал команде, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».